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Insgesamt gibt es schon 22 Legionellen-Opfer

Oberösterreich
12.08.2026 12:45
Legionellen können auch in lange ungenutzten Duschen enstehen
Legionellen können auch in lange ungenutzten Duschen enstehen(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Insgesamt sind es laut Landessanitätsdirektion bereits 22 Patienten: In Linz und Umgebung beschäftigen mehrere Legionellenfälle die Gesundheitsbehörden. Die Ursache ist immer noch unklar.

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Momentan werden noch fünf Personen wegen Legionellen im Krankenhaus behandelt, zwei davon auf der Intensivstation. Unter den insgesamt 22 Betroffenen ist ein Urlauber und eine Person, die beruflich in Linz verweilte. Diese schwere bakterielle Infektion kann zu einer Lungenentzündung führen.

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Die genaue Quelle der Legionelleninfektionen ist freilich nach wie vor ein Rätsel. Bisher wurden mehr als 100 Proben entnommen. Die ersten Ergebnisse dieser Proben sollen noch in dieser Woche eintreffen.

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