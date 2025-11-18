Wie Metas Datenbrille „schamlos“ missbraucht wird

Als Google im April 2014 mit Glass die erste smarte Brille für Verbraucher auf den Markt brachte, über die Nutzer ihre Umwelt fotografieren und filmen konnten, war der Aufschrei groß. So groß, dass der Internetkonzern den Verkauf bereits neun Monate später wieder stoppte. Zehn Jahre später sind Smartglasses verbreiteter denn je. Die Probleme von damals sind geblieben.