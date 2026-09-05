Hacker stellen hochsensible Notfalldaten ins Netz

Er sieht durch das Leck besonders die Gefahr für Identitätsdiebstahl gegeben. So sei etwa unter Daten der Antrag auf ein neues Handy – samt der Unterschrift des Verwaltungsmitarbeiters. „Das heißt, ich habe schon mal Unterschriftenproben, das ist für manche Kriminelle ja ganz praktisch“, sagte Selzer. Der Experte geht davon aus, dass die Daten aber eher mittelfristig für kriminelle Zwecke missbraucht werden. „Es ist schon ein großer Datenbestand, den muss erst mal jemand durchsehen.“