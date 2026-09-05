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Super-GAU in Berlin

Hacker stellen hochsensible Notfalldaten ins Netz

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05.09.2026 09:50
Nachdem kein Lösegeld gezahlt wurde, haben die kriminellen Hacker ihre Drohung wahr gemacht und ...
Nachdem kein Lösegeld gezahlt wurde, haben die kriminellen Hacker ihre Drohung wahr gemacht und die erbeuteten Berliner Verwaltungsdaten ins Darknet gestellt.(Bild: APA/dpa/Philip Dulian)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die deutsche Hauptstadt Berlin wird von einem Daten-Super-GAU erschüttert: Hacker stahlen bei einem Cyberangriff auf die Verwaltung hochsensibles Material und forderten ein Lösegeld in Millionenhöhe. Nachdem ein Ultimatum verstrichen war, stellten die Kriminellen die Daten jetzt ins Darknet.

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Angesichts der riesigen Menge von rund 1,44 Millionen Dateien, die mehr als fünf Terabyte Speicher belegen, gibt es noch keinen Überblick über den Schaden, den das Datenleck für Berlin bedeutet. Klar ist aber, dass daraus ein gewaltiges Datenschutz- und Sicherheitsrisiko erwächst. 

Denn die kriminellen Hacker erbeuteten Notfallpläne inklusive sensibler Details, etwa Handynummern. Der deutsche Investigativjournalist Lars Winkelsdorf, der die Daten gesichtet hat, geht davon aus, dass sich Terrorgruppen, die sich im Darknet tummeln, diese Dateien schon heruntergeladen haben. Er warnt daher gegenüber der „Bild“ vor Terroranschlägen auf Berlin.

Im gewaltigen Datensatz befindet weiteres sensibles Material wie Schwachstellenanalysen zur Trinkwasserversorgung, Unterlagen zu Bauangelegenheiten und Bewerbungsverfahren sowie private Daten von Beamten. Zudem brüsteten sich die Erpresser damit, Zugangsdaten und Passwörter im Klartext erlangt zu haben – unter anderem für Datenbanken der Verwaltung und Zahlungsdienstleister.

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„Das ist für die Berliner Verwaltung schon unangenehm“, so IT-Experte Joachim Selzer zur Deutschen Presse-Agentur, „das sind natürlich sehr viele interne Daten, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Ich sehe hier zum Beispiel Personalangelegenheiten, auch Arbeitszeugnisse. Mit solchen Daten können Kriminelle immer irgendetwas anfangen.“

Er sieht durch das Leck besonders die Gefahr für Identitätsdiebstahl gegeben. So sei etwa unter Daten der Antrag auf ein neues Handy – samt der Unterschrift des Verwaltungsmitarbeiters. „Das heißt, ich habe schon mal Unterschriftenproben, das ist für manche Kriminelle ja ganz praktisch“, sagte Selzer. Der Experte geht davon aus, dass die Daten aber eher mittelfristig für kriminelle Zwecke missbraucht werden. „Es ist schon ein großer Datenbestand, den muss erst mal jemand durchsehen.“

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