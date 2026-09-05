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Schauspiel-Legende Erni Mangold ist tot

Adabei Österreich
05.09.2026 09:21
Ernie Mangold ist im Alter von 99 Jahren verstorben.
Ernie Mangold ist im Alter von 99 Jahren verstorben.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die österreichische Schauspiel-Legende Erni Mangold ist tot. Die gebürtige Niederösterreicherin sei in der Nacht auf Samstag in einem Wiener Altersheim „eingeschlafen“, teilte Mangolds Agent Klaus Kelterborn mit.

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Die Charakterdarstellerin, die sich selbst als „Theatervieh“ bezeichnete, aber auch durch ihre Rollen in Film und Fernsehen - von Peter Patzaks „Kassbach“ (1979) bis „Kottan ermittelt“ – große Bekanntheit erlangte, wurde 99 Jahre alt.

Über sieben Jahrzehnte prägte Mangold in Österreich Theater, Film und Fernsehen. Unvergessen bleiben ihre unverwechselbare Stimme, ihr schnoddriges Mundwerk und eine Wahrhaftigkeit, die man nicht spielen konnte.

Resolute Charakterdarstellerin
Mehr als 100 Film- und Fernsehrollen machten sie einem breiten Publikum bekannt. Auf der Bühne war sie eine Klasse für sich, als resolute Charakterdarstellerin ebenso wie in skurrilen Rollen. 2017 nahm sie in der Josefstadt Abschied von der Bühne, jener Bühne, auf der sie 1946 ihr Debüt gefeiert hatte.

Erni Mangold war eine Institution. Eine Künstlerin mit Ecken und Kanten, die sich nie verbiegen ließ. Ihr Talent, ihre Kraft und ihr ganz eigener Humor werden fehlen. Ruhe in Frieden, Erni Mangold.

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