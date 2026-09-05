Schauspiel-Legende Erni Mangold ist tot

Resolute Charakterdarstellerin

Mehr als 100 Film- und Fernsehrollen machten sie einem breiten Publikum bekannt. Auf der Bühne war sie eine Klasse für sich, als resolute Charakterdarstellerin ebenso wie in skurrilen Rollen. 2017 nahm sie in der Josefstadt Abschied von der Bühne, jener Bühne, auf der sie 1946 ihr Debüt gefeiert hatte.