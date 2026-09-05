Opfer (26) starb in Innenhof: Verdächtiger gefasst

Nach dem dringend Tatverdächtigen wurde in weiterer Folge auch per Europäischem Haftbefehl gefahndet. Gefunden wurde er allerdings nicht im Ausland, sondern nur in einem anderen Wiener Bezirk. Er wurde am Freitagnachmittag im 12. Bezirk festgenommen werden. Im Zuge der Einvernahme zeigte sich der mutmaßliche Täter nur hinsichtlich einer Tatbeteiligung geständig. Er befindet sich in Haft.