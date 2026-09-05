Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ermittlungserfolg

Opfer (26) starb in Innenhof: Verdächtiger gefasst

Wien
05.09.2026 10:17
Für den 26-Jährigen gab es keine Rettung mehr, er starb noch im Innenhof.
Für den 26-Jährigen gab es keine Rettung mehr, er starb noch im Innenhof.(Bild: Imre Antal)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Geklärt ist der gewaltsame Tod eines Mannes Mitte August in Wien: Das Opfer war schwerst verletzt in einem Innenhof im Bezirk Fünfhaus gefunden worden, erlag wenig später den ihm beigebrachten Verletzungen. Seither liefen die Ermittlungen auf Hochtouren – nun wurde der mutmaßliche Täter ausgeforscht und am Freitag festgenommen. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Anrainer der Ullmannsstraße entdeckten das Opfer in der Nacht auf den 11. August im Innenhof einer Wohnhausanlage. Zwar wurde sofort die Rettungskette in Gang gesetzt, für den 26-Jährigen kam jedoch jede Hilfe zu spät – er starb.

Im Innenhof dieses Gebäudes wurde das Opfer entdeckt.
Im Innenhof dieses Gebäudes wurde das Opfer entdeckt.(Bild: Imre Antal)
(Bild: Imre Antal)

Tatort war jedoch nicht der Fundort des Opfers, wie die Erhebungen ergeben sollten. Der Mann mit Verbindungen ins Drogenmilieu war offenbar zuvor in der Nähe einer Fast-Food-Filiale beim Gaudenzdorfer Gürtel in einen Streit mit mehreren Personen geraten sein. Schwerst verletzt schleppte sich das Opfer offenbar danach zum Innenhof der Anlage, wo er niedersank und schließlich starb. 

Im Zuge der Ermittlungen konnte die Polizei einen 25-jährigen Syrer ausforschen, bei ihm soll es sich laut Polizeisprecherin Irina Steirer um den „unmittelbaren Tatverdächtigen der Tötungshandlung“ handeln. „Der 25-Jährige hat keinen Wohnsitz in Österreich“, präzisierte Steirer.

Lesen Sie auch:
Opfer lag in Innenhof
Massenschlägerei endet mit tödlichen Verletzungen
11.08.2026

Nach dem dringend Tatverdächtigen wurde in weiterer Folge auch per Europäischem Haftbefehl gefahndet. Gefunden wurde er allerdings nicht im Ausland, sondern nur in einem anderen Wiener Bezirk. Er wurde am Freitagnachmittag im 12. Bezirk festgenommen werden. Im Zuge der Einvernahme zeigte sich der mutmaßliche Täter nur hinsichtlich einer Tatbeteiligung geständig. Er befindet sich in Haft.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
05.09.2026 10:17
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien 01. Innere Stadt
20° / 25°
Symbol einzelne Regenschauer
Wien 11. Simmering
21° / 25°
Symbol einzelne Regenschauer
Wien 14. Penzing
18° / 24°
Symbol einzelne Regenschauer
Wien 19. Döbling
19° / 24°
Symbol einzelne Regenschauer
Wien 21. Floridsdorf
20° / 25°
Symbol einzelne Regenschauer

krone.tv

Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Rares Interview
Stronach (93): „Ich habe keine Angst vor dem Tod“
Der Flughafen von Skiathos gehört zu den gefährlichsten Planespotting-Orten auf der Welt – jedes ...
Krone Plus Logo
Verletzte in Skiathos
Warum Planespotting im Urlaub keine gute Idee ist
Der deutsche Deko-Spezialist Depot ist pleite. Ungefähr 200 Menschen in Österreich werden nun ...
„Verschwindet nicht“
Depot-Insolvenz: Hunderte Jobs hierzulande wackeln
Der Kriegsverbrecher Ratko Mladić ist im Alter von 83 Jahren in einem Gefängniskrankenhaus ...
In Haft in Den Haag
Kriegsverbrecher Ratko Mladic (83) gestorben
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Nur acht Wochen nach Hochzeit ist Nadine Witwe
119.178 mal gelesen
Karl und Nadine: Ihr Glück dauerte nur dreieinhalb Jahre, ihre Ehe nur wenige Wochen.
Innenpolitik
„Parteifreunde“ wollen Babler und Stocker stürzen
89.255 mal gelesen
Andreas Babler ist mehr als nur angezählt. Christian Stockers Schicksal könnte mit seiner Person ...
Steiermark
Grazerin (24) getötet: Verdächtiger aus Familie
86.214 mal gelesen
Die Polizei am Tatort am Grazer am Bischofplatz
Innenpolitik
„Gemeinsam hinaus“: Kickl macht Ludwig ein Angebot
1403 mal kommentiert
Wiens SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig (li.) attackierte Herbert Kickl scharf. Der blaue ...
Außenpolitik
Schreckgespenst AfD: „… dann ist CDU kaputt!“
1374 mal kommentiert
AfD-Wahlkampfveranstaltung in Sachsen-Anhalt: Zum ersten Mal seit 1945 könnte in deinem ...
Innenpolitik
Vorreihung von Bablers Vater: Jetzt spricht Spital
1280 mal kommentiert
Das familiäre Umfeld von SPÖ-Chef Babler geriet in den Fokus der FPÖ.
Mehr Wien
Wichtigste S-Bahn weg
Schulbeginn als echter Stresstest für Wiens Öffis
Ermittlungserfolg
Opfer (26) starb in Innenhof: Verdächtiger gefasst
Rätsel um Festival
Beatpatrol-Flop: Fans frustriert, Künstler weg
Österreichweite Zahlen
Der Islam dominiert bereits an den Wiener Schulen
Krone Plus Logo
„Ist reine Schikane“
Strafen für Lenker durch Chaos bei Kurzparkzonen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf