Vor Schulanfang war Zebrastreifen plötzlich weg

Der Schutzweg zwischen Rathaus und Lokalbahn in Oberndorf auf der Salzburger Straße ist gerade für Kinder wichtig. Jetzt wurde er entfernt und Ersatz lässt noch auf sich warten – ausgerechnet, während die Taferlklassler dringend ihren Schulweg üben müssten.
Posse um eine wichtige Querungshilfe mitten in Oberndorf: Der Zebrastreifen neben dem Lokalbahnhof im Zentrum existiert nicht mehr – und das genau vor dem Schulanfang.
„Vor etwa zwei Wochen wurde er abgefräst, seither gibt es keinen Ersatz“, ärgert sich Stefanie Brandstätter beim „Krone“-Lokalaugenschein. Eigentlich müsste sie mit ihrer sechsjährigen Tochter Celina derzeit den Schulweg üben, doch das ist kaum möglich. „Ich weiß ja noch nicht, wo ich dann über die Straße gehen kann“, sagt die Taferlklasslerin.
Entfernt wurde die Querungshilfe an der Salzburgerstraße vom Land. Einwände seitens der Lokalbahn und der Gemeinde wurden nicht berücksichtigt. Bis wann 150 Meter weiter ein neuer Übergang kommt, ist unklar. „Mir wurde gesagt, bis Schulanfang“, so Brandstätter. „Doch das ist ja dann zu spät.“
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