Vor Schulanfang war Zebrastreifen plötzlich weg

„Vor etwa zwei Wochen wurde er abgefräst, seither gibt es keinen Ersatz“, ärgert sich Stefanie Brandstätter beim „Krone“-Lokalaugenschein. Eigentlich müsste sie mit ihrer sechsjährigen Tochter Celina derzeit den Schulweg üben, doch das ist kaum möglich. „Ich weiß ja noch nicht, wo ich dann über die Straße gehen kann“, sagt die Taferlklasslerin.