Frühwirth holt sich erneut WM-Gold im Zeitfahren

Der Steirer Thomas Frühwirth hat am Freitag zum Auftakt der Paracycling-Weltmeisterschaften in Huntsville im US-Bundesstaat Alabama seinen Titel im Zeitfahren der H4-Klasse erfolgreich verteidigt.
Für den 45-Jährigen war es im Kampf gegen die Uhr das dritte WM-Gold in Serie.
In der Frauen-Kategorie H4 fuhr die Salzburgerin Cornelia Wibmer zu Bronze.
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