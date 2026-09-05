Schwarz-Blau streitet über Rückbau zu Naturflächen

Bauernbund-Chef greift Rosenkranz an

Jetzt schaltet sich auch Österreichs ÖVP-Bauernbund-Präsident Georg Strasser in die Diskussion ein. Für den Niederösterreicher sei die FPÖ plötzlich mit den Grünen auf einer Linie: „Rosenkranz und Co. fordern wesentlich mehr Renaturierungsflächen, das ist absurd und gerade den Bauern nicht zumutbar! Ihr Vorschlag ist absolut inakzeptabel und würde nur zusätzliche Bürokratie und Auflagen bedeuten. Wir wissen selbst, wie wir mit unseren Wäldern und Wiesen schonend und nachhaltig umgehen, da brauchen wir keine blauen Naturschützer-Landesräte dafür, die gemeinsam mit den Grünen möglichst viele Flächen nach Brüssel einmelden wollen.“