SPÖ startet Klausur, will aber unter sich bleiben

Die SPÖ-Spitze trifft sich allerdings sehr wohl am Samstag und Sonntag – und das an einem Ort, den auch die Regierungen gern für Klausuren wählen. Im edlen Schlosshotel Mauerbach (NÖ) will man aber unter sich bleiben. Es ist kein Auftritt vor Medien vorgesehen, nicht einmal für Fotos.