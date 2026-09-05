SPÖ startet Klausur, will aber unter sich bleiben

Die SPÖ-Parteispitze trifft sich am Wochenende, ohne Medien, im Hotel Schlosspark Mauerbach in Niederösterreich. Die Regierung hat keine Klausur geplant – an sich ist es politische Tradition.
In den vergangenen Jahren traf sich die jeweilige Bundesregierung häufig Anfang September, um einen Startschuss für die Herbstarbeit zu geben. 2025 blieb man in Wien und gab einem erweiterten Ministerrat im Bundeskanzleramt das Mascherl Klausur. Diesmal ist nichts Derartiges vorgesehen. Es gibt keinen Termin und auch keine diesbezüglichen Pläne.
Die SPÖ-Spitze trifft sich allerdings sehr wohl am Samstag und Sonntag – und das an einem Ort, den auch die Regierungen gern für Klausuren wählen. Im edlen Schlosshotel Mauerbach (NÖ) will man aber unter sich bleiben. Es ist kein Auftritt vor Medien vorgesehen, nicht einmal für Fotos.
Wer (nicht) kommt
Intern gibt es Vorträge, etwa über „SPÖ-Potenziale“, Samstagabend eine Weinverkostung. Nicht alle Geladenen reisen an. Sven Hergovich (NÖ) kommt nur am Samstag, Daniel Fellner (Kärnten) am Sonntag, Roland Fürst (Burgenland) überhaupt nicht.
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