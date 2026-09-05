Kennen Sie diese Ex-Nummer fünf der Welt noch?

Sie ist die ehemalige Nummer für der Frauen-Tennis-Weltrangliste, Gewinnerin von immerhin sieben WTA-Turnieren, inzwischen 43 Jahre jung – und laut jüngsten Insta-Fotos immer noch topfit. Aber erkennen Sie die ehemalige Weltklasse-Tennisspielerin noch?
Richtig, es st die Tschechin Daniela Hantuchova. Sie nimmt in einem aktuellen Posting Abschied vom heurigen Sommer. Und das auch in Form zweier Bikini-Fotos, die suggerieren, dass sich die Dame offenbar immer noch in bester körperlicher Verfassung befindet.
Durchbruch 2002
Hantuchova war in den 00er-Jahren in der Damen-Weltspitze etabliert. Als ihr großer Durchbruch wird ihr Turniersieg 2002 in Indian Wells gewertet. Im Finale besiegte sie Martina Hingis. Hantuchova war damals die niedrigst gesetzte Siegerin in der Turniergeschichte.
Ihre beste Weltranglistenplatzierung datiert vom Jänner 2003. Damals lag sie auf Platz fünf. Insgesamt schaffte es Hantuchova auf sieben Turniersiege. Ein Grand-Slam-Sieg blieb ihr verwehrt. 2017 beendet sie ihre aktive Karriere.
Inzwischen werkt Hantuchova als TV-Expertin. Und auch auf Social Media ist sie recht aktiv und lässt ihre Fans an ihrem Leben teilhaben.
Sieht nach einem erfüllten Leben aus.
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