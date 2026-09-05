Lindsay Clancy: „Traurigster US-Prozess“ geplatzt

Kindstötung nach der Geburt: Entscheidend ist, wann die Tat passiert und ob die Mutter schuldfähig ist. Erfolgt die Tötung während oder unmittelbar nach der Geburt unter dem Einfluss des Geburtsvorgangs, kann § 79 StGB greifen. Dafür drohen sechs Monate bis fünf Jahre Haft.

Wochenbettpsychose: Liegt die Geburt bereits länger zurück, gilt § 79 in der Regel nicht mehr. Dann kommt grundsätzlich Mord (§ 75 StGB) infrage. Eine schwere psychische Erkrankung kann jedoch die Schuldfähigkeit beeinflussen. Ob eine Mutter zum Tatzeitpunkt schuldfähig war, wird anhand psychiatrischer Gutachten beurteilt.

Wichtig: Eine Wochenbettdepression ist nicht automatisch mit einer Wochenbettpsychose gleichzusetzen. Eine Psychose kann mit einem schweren Realitätsverlust, Wahnvorstellungen oder Halluzinationen einhergehen und ist ein psychiatrischer Notfall.