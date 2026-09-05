Für den Rekordmeister zählt nur der Meistertitel

Nach der großen Enttäuschung im Vorjahresfinale peilt Rekordmeister AC Wals den 57. Meistertitel in der Ringer-Bundesliga an. Athleten, Funktionäre und Trainer sind positiv gestimmt und sehen in Klaus und Inzing die größten Konkurrenten.
Wenn heute mit den Auswärtskämpfen von „Erster“ und Juniors (in der 2. Liga) in Götzis die neue Mannschaftssaison der Ringer loslegt, hat Rekordmeister AC Wals ein klares Ziel: „Wir setzen alles daran, den Titel wiederzuholen“, sagt Obmann Philipp Crepaz. Auf der „Mission 57“ sind aber neue Weichen gestellt. Der Ligagrunddurchgang wurde in zwei Gruppen geteilt. „Die Vorrunde mit Hin- und Rückkampf geht jetzt bis Mitte Oktober durch“, sagt Freistil-Coach Maxi Außerleitner. „Dann folgt die WM-Pause. Ab Mitte November stehen dann Halbfinale und Finale an. Da werden die Karten neu gemischt.“
Auch deshalb wolle man bereits heute im Ländle „ein Ausrufezeichen setzen und gleich zeigen, was wir drauf haben.“ Die anderen Ligagegner Wien und Söding gelten indes als Außenseiter. Deshalb stört es auch nicht, dass sich das Nationalteam mit Vigaun-Leihgabe Alex Seiwald, Mago Bektemirov („letztes Jahr hat uns Inzing geärgert, heuer wird das nicht passieren“) und Simon Marchl Anfang Oktober zwecks WM-Camp Richtung Michigan (US) verabschiedet. Schließlich hat der Kader auch so viel Qualität. „Im Freistil wüsste ich nicht, wann wir je ein besseres Team gehabt hätten“, meint Crepaz.
Rivalen stark aufgestellt
Neben Seiwald neu sind Ex-Weltmeister Leri Abduladze aus Georgien und Ex-SSM-Schüler David Schober aus Innsbruck. „Wir haben das ultimative Team“, sagt Bektemirov. Einzig fix in Götzis fehlen wird der Trainer. Matthias Außerleitner weilt noch auf Kreuzfahrt, wird von Maxi Außerleitner und Sportchef Flo Marchl vertreten.
Der Titelkampf wird wohl ein Dreikampf. In der Westgruppe haben Titelverteidiger Inzing (personell unverändert) und die im Nachwuchs bärenstarken Klauser, die großartige Legionäre verpflichtet haben, die besten Karten.
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