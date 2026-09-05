Für den Rekordmeister zählt nur der Meistertitel

Wenn heute mit den Auswärtskämpfen von „Erster“ und Juniors (in der 2. Liga) in Götzis die neue Mannschaftssaison der Ringer loslegt, hat Rekordmeister AC Wals ein klares Ziel: „Wir setzen alles daran, den Titel wiederzuholen“, sagt Obmann Philipp Crepaz. Auf der „Mission 57“ sind aber neue Weichen gestellt. Der Ligagrunddurchgang wurde in zwei Gruppen geteilt. „Die Vorrunde mit Hin- und Rückkampf geht jetzt bis Mitte Oktober durch“, sagt Freistil-Coach Maxi Außerleitner. „Dann folgt die WM-Pause. Ab Mitte November stehen dann Halbfinale und Finale an. Da werden die Karten neu gemischt.“