Runter mit den hohen Kosten!

Wenn ein Investor derzeit die Arbeitskosten je Stunde in Europa vergleicht, dann wird er andere Länder reizvoller finden als Österreich. Warum? Die Arbeitskosten je Stunde liegen bei uns in der Industrie mit 51,3 Euro an dritthöchster Stelle. In vielen Ländern sind diese Kosten erheblich günstiger. In der Slowakei betragen sie z.B. 19,30 Euro, in Polen 17,10 Euro, in Ungarn 15,6 Euro, in Rumänien 12 Euro und in Bulgarien 10,20 Euro.