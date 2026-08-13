Krisengipfel gegen Infantino? Enrique schweigt

Enrique übt sich in Schweigen

Keine Angaben gab es dazu, ob es wie vom „Guardian“ berichtet zu einem Krisengipfel von Entscheidungsträgern rund um UEFA-Chef Aleksandar Ceferin gekommen ist, hinsichtlich der jüngsten Vorgehensweise von FIFA-Präsident Gianni Infantino. Demnach solle die UEFA mit ihren Verbündeten aus Asien sowie Nord- und Mittelamerika bereits an einem „Grundsatzpapier“ für eine neue FIFA arbeiten. PSG-Trainer Luis Enrique wollte sich zum Vorgehen von Infantino nicht äußern. „Ich bin kein Politiker, sondern Trainer. Ich habe eine Meinung, aber nicht für hier. Das ist nicht der richtige Platz“, antwortete er auf eine Journalistenfrage.