Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Deepfakes, Chatbots

EU-Kennzeichnungspflichten für KI ab 2. August

Web
30.07.2026 07:23
Auch Deepfakes und KI-generierte Texte von öffentlichem Interesse müssen gekennzeichnet werden. ...
Auch Deepfakes und KI-generierte Texte von öffentlichem Interesse müssen gekennzeichnet werden. Österreich hat noch keine Behörde zur Durchsetzung.(Bild: ipopba - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Mit dem am 1. August 2024 in Kraft getretenen „Artificial Intelligence Act“ hat die EU erstmals ein staatenübergreifendes Regelwerk zur Regulierung von Künstlicher Intelligenz geschaffen. Die Verordnung legt EU-weit klare Vorgaben für Entwickler und Betreiber von KI-Systemen fest. Ziel ist es, solche Systeme sicher, ethisch und vertrauenswürdig zu machen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Ab 2. August gelten nun weitere Transparenzpflichten für KI-Systeme. Gleichzeitig beginnt die Durchsetzung der Regeln auf nationaler und europäischer Ebene. Keine Kennzeichnung ist nötig, wenn offensichtlich ist, dass es sich um KI handelt.

Kennzeichnungspflichten für KI-generierte Inhalte gelten grundsätzlich ab 2. August. Die maschinenlesbare Kennzeichnung beziehungsweise Wasserzeichen für solche Inhalte wurden hingegen auf 2. Dezember 2026 verschoben.

Auch Deepfakes müssen künftig offengelegt werden. Wer künstlich erzeugte oder manipulierte Bild-, Audio- oder Videoinhalte einsetzt, muss dies kennzeichnen. Ausnahmen gibt es unter anderem für Strafverfolgung, Kunst und kreative Werke. Auch KI-generierte Texte von öffentlichem Interesse müssen gekennzeichnet werden, sofern sie nicht redaktionell geprüft wurden oder unter menschlicher Verantwortung stehen.

Lesen Sie auch:
Mit KI lassen sich täuschend echte Fake-Videos erstellen – die EU will daher eine ...
Leitfaden verschickt
KI-Kennzeichnungspflicht der EU nimmt Gestalt an
11.06.2026

Österreich bei Umsetzung im Verzug
Eine zuständige Behörde zur Durchsetzung der Regeln wurde noch nicht benannt. Das entsprechende Gesetz werde derzeit im Bundeskanzleramt vorbereitet. „Ein konkreter Zeitpunkt für eine Begutachtung kann aufgrund laufender Gespräche zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht genannt werden.“ Unternehmen und öffentliche Stellen müssen die Vorgaben dennoch einhalten.

Transparenzpflichten für Chatbots
Der AI-Act teilt KI-Systeme in vier Risikostufen ein. Für Systeme mit geringem Risiko, etwa Chatbots, gelten vor allem Transparenzpflichten. Hochrisiko-KI betrifft etwa Krankheitsdiagnosen, autonomes Fahren oder biometrische Identifizierung bei Ermittlungen. Verboten sind unter anderem KI-Systeme zur kognitiven Verhaltensmanipulation, vorausschauende Polizeiarbeit, Emotionserkennung am Arbeitsplatz und Sozialkreditsysteme.

  • Bei Verstößen können Behörden Korrekturmaßnahmen verlangen, Systeme einschränken, vom Markt nehmen oder einen Rückruf anordnen. Beschwerden können von natürlichen und juristischen Personen eingebracht werden.
  • Für große Allzweck-KI-Modelle ist die EU-Kommission zuständig. Betroffen sind unter anderem Anbieter wie Amazon, Anthropic, Google, IBM, Microsoft, OpenAI, Aleph Alpha und Mistral AI.
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Web
30.07.2026 07:23
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Jeder Fünfte holt sich medizinischen Rat in den sozialen Medien. Doch die vermeintlichen ...
Krone Plus Logo
Mythen & Wundermittel
So erkennen Sie falsche KI-Ärzte auf TikTok & Co.
Social-Media-Alarm
Pröll: „Niemand weiß, wo wir in 3 Jahren stehen“
In „Chop Chop Inc.“ müssen Gamer aus einer kleinen Werkstatt ein boomendes Möbelimperium ...
Stolz auf Holz
„Chop Chop Inc.“: Vom Holzfäller zum „Möbilliär“
Krone Plus Logo
50.000 Stück bestellt
Front ohne Soldaten: Die Kampfroboter der Ukraine
Influencerin packt aus
Was ist in Sozialen Medien eigentlich noch echt?
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Autobahn-Abfahrtssperren nun auch für Einheimische
109.283 mal gelesen
Die Abfahrtssperren sollen an weniger Stellen, dafür effizienter kontrolliert werden.
Außenpolitik
Österreicher löst Eklat im UNO-Sicherheitsrat aus
99.426 mal gelesen
Menschenrechtler Volker Türk ist in den USA ein Feindbild.
Oberösterreich
Die Innviertler Horrorstrecke kommt nicht zur Ruhe
91.229 mal gelesen
Erst sechs Tage zuvor waren genau hier zwei Pkw-Lenker ums Leben gekommen
Österreich
Gurkerl-Alarm: Heimische Ware wird verdrängt
760 mal kommentiert
In den getesteten Gläsern stecken häufiger Gurken aus dem Ausland als aus Österreich. Genannt ...
Österreich
Die nächste Hitzewelle kommt: So heftig wird sie
717 mal kommentiert
Die Hitzewelle kommt, wie lange sie bleibt, ist noch offen.
Innenpolitik
Wehrdienst: Van der Bellen soll Grüne einfangen
671 mal kommentiert
Van der Bellen als Strippenzieher der Reform – nun soll er die Grünen ins Boot holen
Mehr Web
Deepfakes, Chatbots
EU-Kennzeichnungspflichten für KI ab 2. August
Geld mit Social Media
„Influencer“ studieren: US-Uni startet Bachelor
Krone Plus Logo
Intimste Informationen
6 Zyklus-Apps im Test: Wie sicher sind Ihre Daten?
Altersnachweis kommt
Regierung nimmt jetzt auch Pornoseiten ins Visier
FSB sucht Durow
Russland erlässt Haftbefehl gegen Telegram-Gründer

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf