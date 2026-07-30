EU-Kennzeichnungspflichten für KI ab 2. August

Mit dem am 1. August 2024 in Kraft getretenen „Artificial Intelligence Act“ hat die EU erstmals ein staatenübergreifendes Regelwerk zur Regulierung von Künstlicher Intelligenz geschaffen. Die Verordnung legt EU-weit klare Vorgaben für Entwickler und Betreiber von KI-Systemen fest. Ziel ist es, solche Systeme sicher, ethisch und vertrauenswürdig zu machen.
Ab 2. August gelten nun weitere Transparenzpflichten für KI-Systeme. Gleichzeitig beginnt die Durchsetzung der Regeln auf nationaler und europäischer Ebene. Keine Kennzeichnung ist nötig, wenn offensichtlich ist, dass es sich um KI handelt.
Kennzeichnungspflichten für KI-generierte Inhalte gelten grundsätzlich ab 2. August. Die maschinenlesbare Kennzeichnung beziehungsweise Wasserzeichen für solche Inhalte wurden hingegen auf 2. Dezember 2026 verschoben.
Auch Deepfakes müssen künftig offengelegt werden. Wer künstlich erzeugte oder manipulierte Bild-, Audio- oder Videoinhalte einsetzt, muss dies kennzeichnen. Ausnahmen gibt es unter anderem für Strafverfolgung, Kunst und kreative Werke. Auch KI-generierte Texte von öffentlichem Interesse müssen gekennzeichnet werden, sofern sie nicht redaktionell geprüft wurden oder unter menschlicher Verantwortung stehen.
Österreich bei Umsetzung im Verzug
Eine zuständige Behörde zur Durchsetzung der Regeln wurde noch nicht benannt. Das entsprechende Gesetz werde derzeit im Bundeskanzleramt vorbereitet. „Ein konkreter Zeitpunkt für eine Begutachtung kann aufgrund laufender Gespräche zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht genannt werden.“ Unternehmen und öffentliche Stellen müssen die Vorgaben dennoch einhalten.
Transparenzpflichten für Chatbots
Der AI-Act teilt KI-Systeme in vier Risikostufen ein. Für Systeme mit geringem Risiko, etwa Chatbots, gelten vor allem Transparenzpflichten. Hochrisiko-KI betrifft etwa Krankheitsdiagnosen, autonomes Fahren oder biometrische Identifizierung bei Ermittlungen. Verboten sind unter anderem KI-Systeme zur kognitiven Verhaltensmanipulation, vorausschauende Polizeiarbeit, Emotionserkennung am Arbeitsplatz und Sozialkreditsysteme.
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