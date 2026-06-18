Apple und Intel wollen Chips in USA produzieren

Bisher ist Apple stark von dem taiwanischen Konzern TSMC abhängig, dessen hochmoderne Fertigungsanlagen auch von KI-Chipentwicklern wie Nvidia und AMD stark nachgefragt werden. Der US-Halbleiterhersteller Intel wiederum sichert sich durch den Auftrag eine stetige Nachfrage eines der weltgrößten Elektronikkonzerne. Das stärkt das Fertigungsgeschäft, das in den vergangenen Jahren hinter TSMC zurückgefallen war. Stellungnahmen der beiden Konzerne waren zunächst nicht erhältlich.