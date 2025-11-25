Wechsel zu Intel: TSMC verklagt Ex-Vizepräsident

Der weltgrößte Chip-Auftragsfertiger TSMC verklagt einen ehemaligen Top-Manager nach dessen Wechsel zum US-Konkurrenten Intel. Es bestehe eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der frühere Vizepräsident Wei-Jen Lo Geschäftsgeheimnisse von TSMC an Intel weitergebe, begründete das taiwanische Unternehmen am Dienstag sein Vorgehen.
Die Klage stütze sich auf den Arbeitsvertrag, eine von Lo unterzeichnete Wettbewerbsverbotsklausel sowie das Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen. Dies mache rechtliche Schritte notwendig. Intel und Lo reagierten zunächst nicht auf Anfragen der Nachrichtenagentur Reuters mit der Bitte um eine Stellungnahme.
21 Jahre lang beim taiwanesischen Chiphersteller
Lo hatte bei Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) die Massenproduktion der hochmodernen 5-, 3- und 2-Nanometer-Halbleiter vorangetrieben. Er war im Oktober zu Intel gewechselt. Zuvor hatte er sich nach einer 21-jährigen Karriere bei TSMC in den Ruhestand verabschiedet. Einem Insider zufolge berichtet er bei seinem neuen Arbeitgeber direkt an Intel-Chef Lip-Bu Tan.
Vergangene Woche hatte Taiwans Wirtschaftsminister bereits erklärt, die Behörden würden gegen Lo ermitteln. Zuvor hatten lokale Medien über Vorwürfe berichtet, der Ex-Manager könne Daten über fortschrittliche Technologien von TSMC mitgenommen haben. Vor seinem Eintritt bei TSMC im Jahr 2004 hatte Lo bereits 18 Jahre lang für Intel gearbeitet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.