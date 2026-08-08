GZSZ-Star Olivia über ihr Leben in Österreich

„Gute Zeiten, schlechte Zeiten“-Star Olivia Marei spricht im krone.tv-Interview über ihr Leben zwischen GZSZ-Dreh, Familie und Alltag als Mutter. Sie erzählt, warum sie keinen österreichischen Pass hat, und gibt private Einblicke in die Herausforderungen des Mama-Lebens. Mehr dazu im Video.