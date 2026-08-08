3:2 – „Kugelblitz“ Ailton schießt Werder zum Sieg!

Die Fußballnostalgiker sind beim Legendenspiel zwischen Rapid und Werder Bremen voll auf ihre Kosten gekommen! Am Ende durften die Altstars der Bremer einen knappen 3:2-Erfolg bejubeln. Den entscheidenden Treffer der Deutschen erzielte der brasilianische „Kugelblitz“ Ailton. Die Highlights der Partie gibt es im Video.