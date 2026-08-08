Schwärzler dreht Partie und zieht ins Finale ein

Am Sprung in die Top-150

Damit steht der junge Vorarlberger zum vierten Mal nach Skopje (2024), Lugano (Februar 2026) und Kigali (März 2026) im Finale eines ATP-Challenger-Turniers. Dort trifft er heute auf den 27-jährigen Italiener Andrea Guerrieri (ATP-Nr. 213), der sein Semifinale gegen den Esten Daniil Glinka trotz Schulterproblemen mit 0:6, 6:3 und 6:4 gewinnen konnte. Sollte Schwärzler, wie schon in Skopje und Kigali, sein Finale gewinnen, würde er in der ATP-Weltrangliste wohl zum allerersten Mal in die Top-150 vorstoßen. Dank des Finaleinzugs hat er auf jeden Fall ein neues Allzeithoch bereits fix, wird im Live-Ranking auf Position 158 geführt.