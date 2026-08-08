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Chance auf 3. Titel

Schwärzler dreht Partie und zieht ins Finale ein

Tennis
08.08.2026 16:00
Joel Schwärzler präsentiert sich in Polen bärenstark.
Joel Schwärzler präsentiert sich in Polen bärenstark.(Bild: GEPA)
Porträt von Peter Weihs
Von Peter Weihs

Es ist vollbracht! Joel Schwärzler steht nach einem hart erkämpften Dreisatzsieg gegen den Franzosen Mathys Erhard im Finale des ATP 75-Challengers von Grodzisk Mazowiecki (Pol). Dort spielt der Vorarlberger am Sonntag gegen den Italiener Andrea Guerrieri um seinen dritten Tour-Titel und den erstmaligen Einzug in die Top-150 der Welt.

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„Ich bin sehr glücklich und erleichtert“, sagte Joel Schwärzler (ATP-Nr. 182) im Flash-Interview mit den Turnierveranstaltern wenige Momente, nachdem der 20-Jährige seinen ersten Matchball zum 3:6, 7:6 (5), 6:4-Erfolg gegen den Franzosen Mathys Erhard (ATP-Nr. 359) verwertet hatte. Nach einem Spiel, das vor allem im dritten Satz einiges zu bieten hatte.

Ungenutzte Chancen rächen sich
Im ersten Satz brachten beide Spieler ihre ersten Aufschlaggames durch. Im dritten Spiel zog Schwärzler bei Aufschlag Erhard auf 40:0 davon, ließ allerdings alle drei Chancen auf ein frühes Break ungenutzt. Etwas, das sich rächen sollte. Denn gleich im folgenden Aufschlagspiel war es der Franzose, der drei Möglichkeiten zum Break vorfand – und schließlich die dritte auch nutzte. Ein Vorsprung, den er sich in der Folge nicht mehr nehmen ließ und nach 33 Minuten zum 6:3-Satzgewinn ausservierte.

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Tiebreak-Spezialist Schwärzler
Im Durchgang zwei servierten sowohl der Harder als auch sein Gegner stark. Die einzige Möglichkeit für ein Break fand Schwärzler beim Stand von 3:2 vor, ließ diese jedoch aus. So ging es ins Tiebreak – das Vierte für den Vorarlberger im Verlaufe dieser Turnierwoche. Und wie schon bei den drei vorangegangenen Entscheidungen hatte Joel auch dieses Mal das bessere Ende für sich, setzte sich mit seinem zweiten Satzball 7:5 durch.

Großes Tennis in der Entscheidung
Im Finale bekamen die polnischen Fans dann einiges auf dem Hartplatz geboten. Beide Spieler begeisterten mit vollem Einsatz und sehenswerten Ballwechseln. Am Ende erwies sich Schwärzler als der robustere und fittere Spieler, dem das entscheidende Break zum 5:4 gelang. Nach einer Gesamspielzeit von 2:17 Stunden verwertete er seinen ersten Matchball zum 3:6, 7:6 (5), 6:4-Erfolg.

Am Sprung in die Top-150
Damit steht der junge Vorarlberger zum vierten Mal nach Skopje (2024), Lugano (Februar 2026) und Kigali (März 2026) im Finale eines ATP-Challenger-Turniers. Dort trifft er heute auf den 27-jährigen Italiener Andrea Guerrieri (ATP-Nr. 213), der sein Semifinale gegen den Esten Daniil Glinka trotz Schulterproblemen mit 0:6, 6:3 und 6:4 gewinnen konnte. Sollte Schwärzler, wie schon in Skopje und Kigali, sein Finale gewinnen, würde er in der ATP-Weltrangliste wohl zum allerersten Mal in die Top-150 vorstoßen. Dank des Finaleinzugs hat er auf jeden Fall ein neues Allzeithoch bereits fix, wird im Live-Ranking auf Position 158 geführt.

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