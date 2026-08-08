Polizisten-Mangel: „Es droht ein Kahlschlag!“

Rund 580 Polizeischüler werden im September 2026 bundesweit in die Ausbildung aufgenommen, rund 4000 Polizeischüler haben von 2023 bis 2025 ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. Im März 2026 wurden 233 Polizeischüler aufgenommen, im Juni sollten es weitere 225 sein, die danach vorwiegend in Niederösterreich und vor allem Wien eingesetzt werden sollen. Weitere Aufnahmen sollen im September und Dezember folgen. Das verlautbarte das Innenministerium im April diesen Jahres. Der Personalstand sei trotz Pensionsabgänge gewachsen, jeder personelle Abgang werde 1:1 nachbesetzt.