Polizisten-Mangel: „Es droht ein Kahlschlag!“

Alleine im Jahr 2025 habe es laut FPÖ-Mandatar Reinhold Maier einen tatsächlichen Personalrückgang von 158 steirischen Exekutivbeamten gegeben, Trend anhaltend – „das ist ein sicherheitspolitischer Kahlschlag!“
Rund 580 Polizeischüler werden im September 2026 bundesweit in die Ausbildung aufgenommen, rund 4000 Polizeischüler haben von 2023 bis 2025 ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. Im März 2026 wurden 233 Polizeischüler aufgenommen, im Juni sollten es weitere 225 sein, die danach vorwiegend in Niederösterreich und vor allem Wien eingesetzt werden sollen. Weitere Aufnahmen sollen im September und Dezember folgen. Das verlautbarte das Innenministerium im April diesen Jahres. Der Personalstand sei trotz Pensionsabgänge gewachsen, jeder personelle Abgang werde 1:1 nachbesetzt.
„Sicherheitspolitischer Kahlschlag droht!“
Worte, über die der steirische FPÖ-Nationalratsabgeordnete und stv. Sicherheitssprecher Reinhold Maier den Kopf schüttelt. Denn der Steiermark drohe ein „sicherheitspolitischer Kahlschlag“!
Nachdem im Jahr 2025 nur 29 Polizisten aufgenommen wurden, soll es laut Maiers internen Informationen 2026 nur zwei neue Ausbildungskurse und daher nur 50 Neuaufnahmen in der steirischen Polizei geben. Er ortet auf Basis einer parlamentarischen Anfragebeantwortung alleine im Jahr 2025 einen tatsächlichen Personalrückgang von 158 Bediensteten. Um die prognostizierten Abgänge zu kompensieren, brauche es mindestens fünf Kurse pro Jahr.
Wer so handelt, gefährdet langfristig die Einsatzfähigkeit der Polizei und damit die Sicherheit der steirischen Bevölkerung!
FPÖ-Nationalratsabgeordnete und stellvertretende Sicherheitssprecher Reinhold Maier
Bild: zVg
„Einsatzfähigkeit ist langfristig gefährdet“
Durch die geringen Aufnahmen 2025 und 2026 ergebe sich jedoch einen Personalverlust von mindestens 170 Polizisten. Maier: „Wer so handelt, gefährdet langfristig die Einsatzfähigkeit der Polizei und damit die Sicherheit der steirischen Bevölkerung!“
Karner verweise laut Maier auf zehn Ausbildungsklassen, die aktuell in der Steiermark unterrichtet würden: „Von diesen sind aber gerade einmal drei für die Steiermark vorgesehen!“ Er fordert ein sofortiges Beenden des Ausbildungsstopps und eine echte Personaloffensive.
Das Innenministerium dementiert Maiers Kritik: Seit 2024 und bis Ende 2026 habe es rund 400 Aufnahmen in den Polizeidienst für die LPD Steiermark gegeben.
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