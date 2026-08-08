Biker bei Überholversuch auf L200 verunfallt

Gegen Samstagmittag fuhr der Motorradfahrer auf der L200 von Alberschwende kommend in Richtung Egg. Seine Fahrt wurde schließlich von zwei Pkw eingebremst, weshalb er sich dazu entschloss, diese zu überholen. Dabei streifte der Biker fatalerweise den vorderen der beiden Wagen. Durch die Berührung verlor er die Kontrolle über sein Zweirad und kam zu Sturz.
Feuerwehr und Rettung im Einsatz
Der Motorradfahrer zog sich beim Unfall Verletzungen unbestimmten Grades zu. Er wurde nach der Erstversorgung vor Ort ins Krankenhaus eingeliefert. Neben der Polizei und den Rettungskräften stand auch die Feuerwehr Alberschwende im Einsatz, um die Unfallstelle abzusichern und zu säubern.
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