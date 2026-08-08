Biker bei Überholversuch auf L200 verunfallt



Gegen Samstagmittag fuhr der Motorradfahrer auf der L200 von Alberschwende kommend in Richtung Egg. Seine Fahrt wurde schließlich von zwei Pkw eingebremst, weshalb er sich dazu entschloss, diese zu überholen. Dabei streifte der Biker fatalerweise den vorderen der beiden Wagen. Durch die Berührung verlor er die Kontrolle über sein Zweirad und kam zu Sturz.