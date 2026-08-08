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Mure im Valsertal: „Hier zeigt sich Klimawandel“

Tirol
08.08.2026 17:00
Auf dem Parkplatz wurden 14 Autos teilweise erheblich beschädigt.
Auf dem Parkplatz wurden 14 Autos teilweise erheblich beschädigt.(Bild: Privat)
Porträt von Peter Freiberger
Von Peter Freiberger

Am Samstag beseitigte man die gröbsten Schäden jener Mure, die am Freitagabend im Valsertal hinter St. Jodok am Brenner in Tirol abging – nicht zum ersten Mal. Unterdessen wird die Verlegung des Talwegs gefordert.

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„Es schaut nicht gut aus“, schilderte Bürgermeister Klaus Ungerank aus Vals (Bezirk Innsbruck-Land) am Samstag gegenüber der „Krone“. Damit meinte er die Unwetterschäden von Freitag.

Fünf Kilometer lange Mure
Der Alpeiner Bach hatte auf einer Länge von rund fünf Kilometern Steine, Schutt, Geröll und Schlamm aus dem Talschluss bis zum Parkplatz gegenüber dem Gasthof „Touristenrast“ gebracht. 14 Autos von Wanderern wurden quasi „zugemurt“ und wohl erheblich beschädigt, es gab große Flurschäden, die Zufahrtsstraße war blockiert. Der Polizeihubschrauber Libelle Tirol flog elf Wanderer aus.

„Es gab zwar nur relativ wenig Niederschlag, in Kombination mit Hagel und den Moränenablagerungen ganz hinten entwickelte sich aber eine große Dynamik“, schildert der Bürgermeister.

Zitat Icon

Es gab nur relativ wenig Niederschlag, in Kombination mit Hagel und den Moränen im Talschluss entwickelte sich aber eine große Dynamik.

Klaus Ungerank, Bürgermeister Vals

Bild: Die Fotografen

Die Mure kam erst im flachen Bereich zum Stillstand, der als eine Art Retentionsfläche im Valsertal zur Verfügung steht. „Zum Glück haben wir diesen Bereich – im Gschnitztal sah man im Vorjahr leider nämlich, was sonst hätte alles passieren können“, sagt Ortschef Ungerank.

Bach in ursprüngliches Bett zurückverlegt
Am Samstag bemühten sich zahlreiche Einsatzkräfte mit zwei Baggern, den Bach in das ursprüngliche Bachbett zurückzuverlegen und den Weg zum Parkplatz freizumachen. Wohl nur der eine oder andere Autobesitzer, von denen einige noch am Berg unterwegs waren, kam mit einem blauen Auge davon.

Die Mure richtete auch große Flurschäden an.
Die Mure richtete auch große Flurschäden an.(Bild: Privat)

Der Parkplatz ist bereits 2012 und 2021 vermurt worden – noch ärger als am Freitag. „Früher hatten wir noch größere Gletscher, jetzt liegen die Moränen frei, heuer ist die Situation ganz arg“, versucht sich der Bürgermeister in einer Erklärung für die Murenschäden. Ungerank: „Hier zeigt sich der Klimawandel.“

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Weg nach oben verlegen
Der Deutsche Alpenverein, dem die Geraer Hütte über dem hinteren Talschluss gehört, und Almbauern bemühen sich seit Längerem, den Weg im Tal weiter nach oben zu verlegen, um ihn vor Unwetterschäden zu schützen. Erst vor wenigen Tagen war die Talstation der Materialseilbahn zur Hütte bei einem Gewitter beschädigt worden, es gab auch eine Verhandlung zum Thema „Wegverlegung“. Die Maßnahme sei in einem Natura-2000-Gebiet jedoch schwer umsetzbar, ein Schutzdamm würde nichts nützen, bedauert Ungerank.

Nur eine Frage der Zeit
„Es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis der Talboden und der Weg vermurt sein werden“, befürchtet der Dorfchef.

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