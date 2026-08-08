Mure im Valsertal: „Hier zeigt sich Klimawandel“

Weg nach oben verlegen

Der Deutsche Alpenverein, dem die Geraer Hütte über dem hinteren Talschluss gehört, und Almbauern bemühen sich seit Längerem, den Weg im Tal weiter nach oben zu verlegen, um ihn vor Unwetterschäden zu schützen. Erst vor wenigen Tagen war die Talstation der Materialseilbahn zur Hütte bei einem Gewitter beschädigt worden, es gab auch eine Verhandlung zum Thema „Wegverlegung“. Die Maßnahme sei in einem Natura-2000-Gebiet jedoch schwer umsetzbar, ein Schutzdamm würde nichts nützen, bedauert Ungerank.