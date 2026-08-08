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Bikini-Fotos: Jetzt schießt Ex-Rennfahrerin zurück

Motorsport
08.08.2026 16:21
Danica Patrick
Danica Patrick(Bild: Krone-Collage/instagram.com/danicapatrick, AP/Terry Renna)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Jetzt schießt Danica Patrick zurück! Nachdem die ehemalige IndyCar- und NASCAR-Pilotin Bikini-Fotos von sich im Netz gepostet hatte, wehrt sich die 44-jährige US-Amerikanerin gegen negative Kommentare.

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In ihrem jüngsten Instagram-Posting veröffentlichte Danica Patrick zahlreiche Schnappschüsse von ihrem Urlaub auf Mykonos und Ibiza. „Wir haben so viele wunderschöne Strände gesehen … aber die Art und Weise, wie wir dorthin gekommen sind, hat schon die Hälfte des Spaßes ausgemacht“, schrieb die einstige Rennfahrerin.

„Zeige euch jetzt weitere Mahlzeiten“
Vor allem ihr Bikini-Foto wird im Netz heiß diskutiert. Einige Follower meinen, Patrick sei zu dünn und solle mehr essen. Das will die US-Dame nicht auf sich sitzen lassen. „Da mir viele nach dem letzten Beitrag gesagt haben, ich solle etwas essen, zeige ich euch jetzt weitere Mahlzeiten“, kontert sie in ihrer Story und fügte ein Foto von ihrem Mittagessen hinzu.

Zudem setze sie sich viel mit Fitness und Ernährung auseinander, betont die ehemalige Formel-1-Analystin von Sky Sports, die im Mai zum Team des US-Senders Fox für das Indy 500 gewechselt war, und beendet schließlich die Diskussionen um ihren Körper.

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