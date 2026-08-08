Bikini-Fotos: Jetzt schießt Ex-Rennfahrerin zurück

„Zeige euch jetzt weitere Mahlzeiten“

Vor allem ihr Bikini-Foto wird im Netz heiß diskutiert. Einige Follower meinen, Patrick sei zu dünn und solle mehr essen. Das will die US-Dame nicht auf sich sitzen lassen. „Da mir viele nach dem letzten Beitrag gesagt haben, ich solle etwas essen, zeige ich euch jetzt weitere Mahlzeiten“, kontert sie in ihrer Story und fügte ein Foto von ihrem Mittagessen hinzu.