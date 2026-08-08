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Hot im Bikini

Irina Shayk beeindruckt mit krassen Bauchmuskeln

Society International
08.08.2026 16:05
Wow, diese Bauchmuskeln sind der Hit! Irina Shayk sorgt mit diesem Bikini-Selfie für jede Menge ...
Wow, diese Bauchmuskeln sind der Hit! Irina Shayk sorgt mit diesem Bikini-Selfie für jede Menge Begeisterung bei ihren Fans.(Bild: Krone-Collage/instagram.com/irinashayk)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Na bumm, bei diesem Schnappschuss kamen wohl einige Fans von Irina Shayk ins Schwitzen. Die Model-Schönheit präsentierte Ende der Woche auf Instagram nämlich nicht nur ihre sexy Bikini-Kurven, sondern vor allem ihre krassen Bauchmuskeln. Ein echter Blickfang!

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In einem weißen XXS-Bikini posierte Shayk vor dem Spiegel und knipste kurzerhand ein Selfie für ihre Fans. „Thirsty summer Thursday“, schrieb sie zu dem Schnappschuss, der den Fans sprichwörtlich das Wasser im Mund zusammenlaufen ließ.

Trainierter denn je!
Denn so viel ist fix: Shayk scheint mit 40 trainierte denn je zu sein! Vor allem der Sixpack des Supermodels lässt so manchen Fan vor Neid erblassen.

Klicken Sie sich durch die Bikini-Bilder, mit denen Irina Shayk ihren Fans den Mund wässrig machen will:

Dass da die Komplimente nicht lange auf sich warten ließen, versteht sich fast von selbst. „OMG, wow“, „So so so heiß“ oder „Glaubst du, ich kann auch solche Bauchmuskeln haben? Die sind unglaublich“, waren nur einige Kommentare, die sich rasend schnell neben dem Posting von Shayk fanden.

In dem es übrigens noch weitere Bikini-Schnappschüsse des Model-Engels zu sehen gibt. So posierte Shayk etwa noch ein weiteres Mal vor dem Spiegel und setzte dieses Mal ihre knackige Kehrseite perfekt in Szene.

Diese Kurven sind vergeben
Einziger Wermutstropfen für die – männlichen – Fans des Topmodels: Diese heißen Kurven sind wieder vergeben! Denn wie kürzlich bekannt wurde, ist die Schönheit aktuell mit NBA-Star Devin Booker liiert.

NBA-Star Devin Booker hat sich Irina Shayk geangelt.
NBA-Star Devin Booker hat sich Irina Shayk geangelt.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Christian)

„Devin Booker und Irina daten“, verriet ein Insider erst Ende Juli dem „People“-Magazin. „Es ist ganz frisch, aber sie mögen sich sehr.“

Booker hat übrigens eine Vorliebe für dunkelhaarige Schönheiten. Der 29-Jährige ist nämlich der Ex-Freund von niemand Geringerem als Supermodel Kendall Jenner. Die beiden waren von 2020 bis 2022 ein Paar.

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Irina Shayk wird wiederum immer wieder mal bei Sportlern schwach. Die schöne Russin war einst mit Fußballstar Cristiano Ronaldo liiert und soll sich vor drei Jahren mit Tom Brady vergnügt haben. Mit Schauspieler Bradley Cooper hat Shayk Tochter Leia de Seine.

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