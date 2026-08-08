SIEG! Felix Gall gewinnt die Burgos-Rundfahrt

„Ich bin super-glücklich, ich habe in dieser Woche eine Menge Selbstvertrauen getankt“, erklärte Gall. „Wie erwartet war es ein großer Kampf, eine super-harte Etappe und ein sehr steiler letzter Anstieg – so etwas gibt es nur in Spanien.“ Er hob die Wichtigkeit des Höhentrainingslagers davor wie auch die Unterstützung seines Teams hervor. „Jetzt habe ich ein paar lockere Tage daheim, bevor es zur Vuelta geht.“