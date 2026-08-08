Vier Verletzte
Autolenker fuhr absichtlich sechs Radfahrer an
Ein Autofahrer hat im norditalienischen Lanzo Torinese in der Region Piemont eine Gruppe von sechs Radfahrern absichtlich angefahren und dabei vier von ihnen verletzt.
Anschließend soll der Mann gewendet und die Radfahrer ein zweites Mal angefahren haben. Einer der Verletzten wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus nach Turin gebracht. Die Polizei nahm den mutmaßlichen Fahrer fest. Ihm wird versuchter Totschlag im Straßenverkehr vorgeworfen.
Nach Streit auf Radfahrer zugefahren
Die Radfahrer waren am Samstag zu einer gemeinsamen Tour aufgebrochen. Laut den Ermittlern war der Autofahrer an der Gruppe vorbeigefahren und hatte dabei mehrfach gehupt.
Nach einem kurzen Streit soll einer der Radfahrer nach dem Überholvorgang mit einer Geste seinen Unmut gezeigt haben. Daraufhin habe der Autofahrer plötzlich angehalten und sei rückwärts auf die Gruppe zugefahren. Dabei erfasste er mehrere Radfahrer.
Mann versuchte zu flüchten
Anschließend habe der Mann zunächst versucht, davonzufahren. Einige der Radfahrer sollen ihn jedoch verfolgt haben, um ihn aufzuhalten. Daraufhin habe der Autofahrer gewendet und die Betroffenen erneut angefahren. Vier Radfahrer wurden verletzt.
Zwei von ihnen wurden mit Hubschraubern in das Unfallkrankenhaus CTO in Turin gebracht, zwei weitere kamen in ein weiteres Spital. Nach Angaben der Rettungskräfte erlitten die Verletzten unter anderem Knochenbrüche. Einer befand sich in ernstem Zustand.
Die Carabinieri konnten den Autofahrer kurze Zeit später ausfindig machen und festnehmen. Die Ermittlungen zu dem Ablauf und den Hintergründen des Vorfalls dauern an.
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