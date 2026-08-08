Entwarnung nach Brand: Evakuierte dürfen zurück

„Flucht vor den Flammen“

Auch das Hotel „Residence Panorama La Forca“ wurde evakuiert. Eine Urlauberfamilie aus Deutschland, die darin untergebracht war, beschloss, sofort vor dem Feuer zu fliehen. „Eigentlich wollten wir um 4 Uhr in die Heimat starten, durch die Flucht vor den Flammen haben wir wohlbehalten die direkte Abreise angetreten. Glücklicherweise war unser Auto schon gepackt. Niemand kam zu Schaden und alle Hotelgäste konnten sich in Sicherheit bringen“, schrieb der Vater auf Facebook (siehe unten). Insgesamt waren laut Lokalmedien mehr als 200 Menschen in Sicherheit gebracht worden.