Inferno am Gardasee
Entwarnung nach Brand: Evakuierte dürfen zurück
Am Gardasee wütete am Freitagabend ein gewaltiger Waldbrand. Die Feuerwehr war mit Löschflugzeugen und Hubschraubern im Einsatz, mehrere Ferienhäuser und ein Hotel mussten evakuiert werden. Mittlerweile gab es eine erste Entwarnung: Die Flammen konnten eingedämmt werden, die Evakuierten durften in ihre Häuser zurückkehren.
Eine lodernde Feuerfront färbte am Freitagabend den Himmel über Olzano, einen Ortsteil der Gemeinde Tignale am Gardasee, tiefrot. In einem Waldgebiet oberhalb des Ufers war ein Brand ausgebrochen.
„Vom Feuer verschlungen“
„Eschreckende Szenen“ spielten sich rund um die Wallfahrtskirche Madonna di Castello ab, schilderte Bürgermeister Daniele Bonassi gegenüber dem „Giornale die Brescia“. Rund um die Kirche, die im Wald über dem See aufragt, seien Bäume und Unterholz „vom Feuer verschlungen“ worden. „Das Feuer färbt den Himmel rot und bildet eine ausgedehnte Brandfront, die durch den vom See in Richtung Berge wehenden Wind angefacht wird“, so Bonassi.
Entwarnung nach massivem Einsatz
Die Behörden hatten am Freitag laut dem Lokalblatt die Evakuierung von mindestens fünf Ferienhäusern angeordnet. Bei den meisten Gebäuden im betroffenen Gebiet handelte es sich um Touristenunterkünfte. Am Samstag kam dann die Entwarnung – Alle evakuierten Personen durften in ihre Wohn- und Ferienhäuser zurückkehren.
„Flucht vor den Flammen“
Auch das Hotel „Residence Panorama La Forca“ wurde evakuiert. Eine Urlauberfamilie aus Deutschland, die darin untergebracht war, beschloss, sofort vor dem Feuer zu fliehen. „Eigentlich wollten wir um 4 Uhr in die Heimat starten, durch die Flucht vor den Flammen haben wir wohlbehalten die direkte Abreise angetreten. Glücklicherweise war unser Auto schon gepackt. Niemand kam zu Schaden und alle Hotelgäste konnten sich in Sicherheit bringen“, schrieb der Vater auf Facebook (siehe unten). Insgesamt waren laut Lokalmedien mehr als 200 Menschen in Sicherheit gebracht worden.
Hitzewelle hält in Italien an
Italien ächzt seit Wochen unter extremer Hitze und Trockenheit, die Waldbrände begünstigen. Laut Prognosen sollen die hohen Temperaturen noch bis Mitte August anhalten.
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