22-Jährige erlitt auf Hochstand Schwächeanfall

Florianis bargen Wanderin

Glücklicherweise wollten Jäger bei diesem Hochstand Arbeiten durchführen und wurden beim Eintreffen auf die Situation aufmerksam. Sie setzten einen Notruf ab, woraufhin Feuerwehr und Rettung ausrückten. Die Florianis bargen die Wanderin mittels Spineboard und trugen sie rund 200 Meter bis zum Rettungsauto.