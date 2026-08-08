22-Jährige erlitt auf Hochstand Schwächeanfall

Nach einer Wanderung im Böhmerwald kletterte ein Paar (22, 27) aus Linz auf einen Hochstand. Dort erlitt die Frau einen Schwächeanfall und konnte nicht mehr selbstständig herunter. Die Feuerwehr musste zur Rettung ausrücken.
Am Freitagvormittag waren die Pakistanischen Staatsbürger (22, 27) aus Linz im Böhmerwald entlang der tschechischen Grenze wandern. Gegen 14 Uhr kletterten sie auf einen am Wanderweg befindlichen Hochstand, wo die Frau einen Schwächeanfall erlitt und nicht mehr selbstständig herunterkonnte.
Florianis bargen Wanderin
Glücklicherweise wollten Jäger bei diesem Hochstand Arbeiten durchführen und wurden beim Eintreffen auf die Situation aufmerksam. Sie setzten einen Notruf ab, woraufhin Feuerwehr und Rettung ausrückten. Die Florianis bargen die Wanderin mittels Spineboard und trugen sie rund 200 Meter bis zum Rettungsauto.
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