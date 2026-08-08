Tödlicher Unfall wurde erst nach Stunden entdeckt

Zu dem tödlichen Verkehrsunfall war es am Freitagmorgen im Gemeindegebiet von Aschach an der Donau gekommen, wie die Ermittlungen der Polizei ergaben. Erst einen Tag später, gegen 10.35 Uhr, bemerkte eine Radfahrerin das Wrack in der Nähe des Sportplatzes in Aschach und kontaktierte die Polizei. Nach der Anzeige der Frau fuhren Polizisten zum Unfallort und fanden im Wrack die Leiche eines Mannes.