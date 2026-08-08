Tödlicher Unfall wurde erst nach Stunden entdeckt

Tragischer Unfall am Freitag in Aschach an der Donau (Oberösterreich). Ein 33-Jähriger war mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Erdhügel geprallt. Das Wrack und die Leiche des Mannes wurden erst am Samstagvormittag entdeckt.
Zu dem tödlichen Verkehrsunfall war es am Freitagmorgen im Gemeindegebiet von Aschach an der Donau gekommen, wie die Ermittlungen der Polizei ergaben. Erst einen Tag später, gegen 10.35 Uhr, bemerkte eine Radfahrerin das Wrack in der Nähe des Sportplatzes in Aschach und kontaktierte die Polizei. Nach der Anzeige der Frau fuhren Polizisten zum Unfallort und fanden im Wrack die Leiche eines Mannes.
Keine Fremdeinwirkung
Wie sich später herausstellte, handelte es sich um einen 33-Jährigen aus Aschach. Aufgrund der Spurenlage kann davon ausgegangen werden, dass der Mann ohne Fremdeinwirkung von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Erdhügel geprallt war. Danach hatte sich sein Wagen mehrmals überschlagen, ehe er hinter dem Hügel zum Stillstand gelangte.
Bereits am Morgen des 7. August hatte der Onkel des Verunfallten diesen als abgängig gemeldet.
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