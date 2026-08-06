KI-Drohnen sollen durch das Blätterdach blicken

„Das System zeigt nicht nur, dass es brennt, sondern liefert auch die exakte Ausdehnung und Form des Feuers. Das ist mit herkömmlicher Technik bei dichtem Kronendach unmöglich“, erklärt Oliver Bimber vom Institut für Computergrafik. Da das Verfahren sehr schnell und vollautomatisch arbeite, könnte es künftig auf Überwachungsdrohnen installiert werden, die autonom patrouillieren, so seine Vision. Denn: Früherkennung ist auch in der Waldbrandbekämpfung ein entscheidender Faktor.