Feuerwehr hebt ab: Mit Drohnen auf „Bambi“-Suche

Frühmorgens auf einem Feld mitten im Nirgendwo in Klagenfurt-Lendorf: „Je früher, desto besser! Wenn der Boden noch kalt ist, können wir die Kitze mit unserer Wärmebildkamera umso besser erkennen“, so Wolfgang Germ von der Berufsfeuerwehr Klagenfurt beim „Krone“-Lokalaugenschein. Gespannt harren wir mit verschlafenen Augen gemeinsam mit den wachen Revierjägern, den Drohnenpiloten und dem Einsatzleiter der Dinge – mit stetem Blick auf den Monitor im Einsatzfahrzeug.