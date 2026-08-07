Wenn das Wasser ausgeht: Österreichs Notfallplan

Schlechte Nachrichten zuerst: Dass kein Wasser mehr aus der Leitung kommt, wenn wir den Wasserhahn aufdrehen wie gewohnt, kann hierzulande passieren. Uns allen, quasi täglich. Die gute Nachricht: Das wird dann nichts damit zu tun haben, dass es generell kein Wasser mehr gibt, sondern vielmehr z. B. mit Wasserrohrbrüchen und Co.