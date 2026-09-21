Referee sorgte in Schlüßlberg für Diskussionen

Beim 1. Mittewest-Duell konnte sich Kallham zuhause 2:0 gegen Schlüßlberg durchsetzten. Die Leistung des Schiedsrichters und vor allem ein nicht gegebener Strafstoß werden von den Gästen in Frage gestellt.
Beim 1. Mittewest-Duell Kallham gegen Schlüßlberg konnte sich die Heimmannschaft mit 2:0 durchsetzten. Damit steht es im Head to Head der beiden Teams 3:0 für Kallham. Trainer Rene Weidinger ist mit der Leistung seiner Mannschaft sehr zufrieden: „Nach drei Niederlagen in Folge war es klar, dass es ein schweres Spiel wird. Wir sind gut ins Spiel gestartet und haben die Tore zum richtigen Zeitpunkt gemacht.“
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