Referee sorgte in Schlüßlberg für Diskussionen

Beim 1. Mittewest-Duell Kallham gegen Schlüßlberg konnte sich die Heimmannschaft mit 2:0 durchsetzten. Damit steht es im Head to Head der beiden Teams 3:0 für Kallham. Trainer Rene Weidinger ist mit der Leistung seiner Mannschaft sehr zufrieden: „Nach drei Niederlagen in Folge war es klar, dass es ein schweres Spiel wird. Wir sind gut ins Spiel gestartet und haben die Tore zum richtigen Zeitpunkt gemacht.“