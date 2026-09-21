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Aufsteirern-Bilanz

„Das war heuer ja fast schon ein Wunschkonzert“

Steiermark
21.09.2026 19:00
„Staugefahr“ – die Massen schoben sich wieder durch die Grazer Innenstadt.
„Staugefahr“ – die Massen schoben sich wieder durch die Grazer Innenstadt.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Marcus Stoimaier
Von Marcus Stoimaier

Ivents-Veranstalter Markus Lientscher zieht nach Aufsteirern der Superlative mehr als zufrieden Bilanz. Die Vorbereitung für die TV-Show und die nächstjährige Auflage läuft auf Hochtouren.

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Knapp 140.000 Besucher am Samstag und fast noch einmal so viele am Sonntag. Just im 25. Jubiläumsjahr sprengte das Aufsteirern mit der „Krone“ alle Rekorde. Rund 275.000 Gäste zelebrierten am vergangenen Wochenende die steirische Volkskultur. „Im Grunde hat wirklich alles funktioniert. So ein Jahr musst du einfach nur genießen – das war ja fast schon ein Wunschkonzert. Auch wettermäßig werden wir bestimmt nicht jedes Jahr so gesegnet sein“, weiß Markus Lientscher vom Veranstalter Ivents.

Aufräumen als Kraftakt
Während viele Besucher am Sonntag auch nach dem offiziellen Ende um 20 Uhr noch in den Grazer Innenstadtlokalen weiterfeierten, ging die Arbeit für das Abbauteam erst richtig los. Nachdem die Standler ihre Hütten ausgeräumt hatten, wurden die Hüttendörfer wieder auseinandergeschraubt. Am schnellsten musste es in der Herrengasse gehen.

(Bild: Jürgen Fuchs)
(Bild: Christian Jauschowetz)
(Bild: Jürgen Fuchs)
(Bild: Christian Jauschowetz)
(Bild: Jürgen Fuchs)
(Bild: Christian Jauschowetz)
(Bild: Jürgen Fuchs)

„Am Montag um fünf Uhr mussten ja schon wieder die ersten Straßenbahnen durchfahren, und davor sollte ja auch noch die Straßenreinigung genügend Zeit haben“, erklärt Lientscher. Spätestens Dienstagabend werden auch die letzten Spuren des Volkskultur-Spektakels beseitigt sein.

Zitat Icon

Als wir die Besucherzahlen bekommen haben, waren wir sehr überrascht und natürlich begeistert. Damit haben wir wirklich nicht gerechnet.

Markus Lientscher

Besucher aus nah und fern
Dass das Festival längst über die steirischen Landesgrenzen hinaus die Leute nach Graz zieht, kann Lientscher nach Auswertung der Handydaten bestätigen: „Wir haben wirklich Leute aus ganz Österreich da gehabt, von Salzburg bis ins Burgenland. Besonders stark waren die Wiener vertreten und Kärntner sowieso.“ Aber auch Deutsche, Slowenen und Italiener tauchten heuer ganz tief ins steirische Brauchtum ein.

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Auch mehr als positiv: Die Einsatzkräfte waren am Wochenende zwar jederzeit präsent, doch große Zwischenfälle blieben aus. „Bis auf ein paar Schnittwunden gab es auch keine schlimmen Verletzungen – und das ist letztlich das Wichtigste“, atmet Lientscher durch.

TV-Show als nächste Herausforderung
Für ihn, Gattin Alexandra, Giuseppe Perna und Astrid Perna-Benzinger geht nun eine ziemlich intensive Zeit zu Ende. „Wobei wir die letzten Stunden am Sonntag wirklich genießen konnten.“ Viel Zeit zum Ausruhen gibt’s aber auch jetzt nicht: Nun gilt die volle Konzentration der TV-Show, die ja am 24. Oktober auf ORF 2 ausgestrahlt wird. „Mit Weltstar Johnny Logan, Josh und Ina Regen haben wir da ein richtig lässiges Line-up. Es wird uns jedenfalls nicht langweilig.“

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