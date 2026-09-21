„Das war heuer ja fast schon ein Wunschkonzert“

Knapp 140.000 Besucher am Samstag und fast noch einmal so viele am Sonntag. Just im 25. Jubiläumsjahr sprengte das Aufsteirern mit der „Krone“ alle Rekorde. Rund 275.000 Gäste zelebrierten am vergangenen Wochenende die steirische Volkskultur. „Im Grunde hat wirklich alles funktioniert. So ein Jahr musst du einfach nur genießen – das war ja fast schon ein Wunschkonzert. Auch wettermäßig werden wir bestimmt nicht jedes Jahr so gesegnet sein“, weiß Markus Lientscher vom Veranstalter Ivents.