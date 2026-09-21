Durch Herzinfarkt erfolgt bei Vereinsboss Umdenken

Der Schock war groß. Während die Damen des UTTC Salzburg am Samstagnachmittag ihren Premierensieg im oberen Play-off der Tischtennis-Bundesliga feierten, lag Obmann Walter Windischbauer gerade unter dem Messer. Nach einem Herzinfarkt während der Untersuchung wegen eines sehr hohen Blutdrucks musste schnell gehandelt werden. „Mein Glück war, dass ich gerade im Spital war“, erzählt „Mr. Tischtennis“ im „Krone“-Gespräch.