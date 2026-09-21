Durch Herzinfarkt erfolgt bei Vereinsboss Umdenken

UTTC-Obmann Walter Windischbauer gibt nach Herzinfarkt Entwarnung. „Mr. Tischtennis“ will die Aufgaben im Verein künftig auf viele Schultern aufteilen. Der Notfall sei ein Warnsignal zur rechten Zeit gewesen.
Der Schock war groß. Während die Damen des UTTC Salzburg am Samstagnachmittag ihren Premierensieg im oberen Play-off der Tischtennis-Bundesliga feierten, lag Obmann Walter Windischbauer gerade unter dem Messer. Nach einem Herzinfarkt während der Untersuchung wegen eines sehr hohen Blutdrucks musste schnell gehandelt werden. „Mein Glück war, dass ich gerade im Spital war“, erzählt „Mr. Tischtennis“ im „Krone“-Gespräch.
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