Lkw-Lenker half bei Brand auf der Autobahn sofort

Helfer blieb bescheiden

Die Lenkerin blieb unverletzt, war aber sichtlich mitgenommen. Vejsil Alisic, der schon seit 35 Jahren in Österreich lebt und arbeitet, blieb bescheiden: „Ich bleibe immer stehen und habe schon öfter geholfen“, sagt er. Angst hatte er keine – denn er habe im Krieg am Balkan gekämpft und schon viel gesehen.