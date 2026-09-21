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Lkw-Lenker half bei Brand auf der Autobahn sofort

Oberösterreich
21.09.2026 19:00
Lkw-Lenker Vejsil Alisic und Einsatzleiter Manuel Studener
Lkw-Lenker Vejsil Alisic und Einsatzleiter Manuel Studener(Bild: FOTOKERSCHI / WERNER KERSCHBAUMMAYR)
Porträt von Gerald Schwab
Von Gerald Schwab

Auf der Westautobahn am Ebelsberger Berg in Oberösterreich hatte am Montagnachmittag ein Pkw Feuer gefangen. Ein Trucker sah das Ganze und stoppte sofort einen Lkw. Er schnappte sich einen Feuerlöscher und verhinderte damit wahrscheinlich Schlimmeres.

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Zur rechten Zeit am richtigen Ort und dann auch noch couragiert eingegriffen: Am Montag machte Vejsil Alisic alles richtig. Der 55-jährige Lkw-Fahrer aus Linz war gegen 15.30 Uhr auf der A1 in Richtung Amstetten unterwegs, als er plötzlich in der Betriebsumkehr Ebelsberger Berg ein brennendes Auto entdeckte.

„Ich bin sofort stehen geblieben, habe meinen Feuerlöscher genommen und begonnen, zu löschen“, sagt der Trucker im Gespräch mit der „Krone“.

Das Auto wurde innen völlig zerstört.
Das Auto wurde innen völlig zerstört.(Bild: FOTOKERSCHI / WERNER KERSCHBAUMMAYR)

Massive Rauchentwicklung verhindert
Durch sein schnelles Handeln konnten eine weitere Ausbreitung des Feuers sowie eine massive Rauchentwicklung auf der viel befahrenen Autobahn verhindert werden. Beim Eintreffen der Feuerwehr Ebelsberg war der Brand schon unter Kontrolle. Es mussten aber Nachlöscharbeiten durchgeführt werden. Unklar ist noch, warum es im Innenraum des Autos zu brennen begonnen hatte.

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Helfer blieb bescheiden
Die Lenkerin blieb unverletzt, war aber sichtlich mitgenommen. Vejsil Alisic, der schon seit 35 Jahren in Österreich lebt und arbeitet, blieb bescheiden: „Ich bleibe immer stehen und habe schon öfter geholfen“, sagt er. Angst hatte er keine – denn er habe im Krieg am Balkan gekämpft und schon viel gesehen.

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