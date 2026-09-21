Heißes Öl aus Gaskocher schwappte auf 6-Jährigen

Gegen 13 Uhr kam es in Schwaz zu dem Unfall mit dem heißen Öl: Der einheimische Bub holte einen Gegenstand unter einem Tisch hervor, auf dem sich ein Gaskocher befand. Dabei blieb er mit dem Körper unglücklicherweise am Gasschlauch hängen. In der Folge schwappte aus dem Gaskocher Öl auf das Kind.