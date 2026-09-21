Heißes Öl aus Gaskocher schwappte auf 6-Jährigen

Schlimme Szenen spielten sich bereits am Sonntag in einem Haus in Schwaz in Tirol ab: Ein Gaskocher schwappte unter unglücklichen Umständen über, als sich darunter gerade ein sechsjähriges Kind befand.
Gegen 13 Uhr kam es in Schwaz zu dem Unfall mit dem heißen Öl: Der einheimische Bub holte einen Gegenstand unter einem Tisch hervor, auf dem sich ein Gaskocher befand. Dabei blieb er mit dem Körper unglücklicherweise am Gasschlauch hängen. In der Folge schwappte aus dem Gaskocher Öl auf das Kind.
Dabei zog sich der Sechsjährige erhebliche Verletzungen zu. Er wurde mit der nach der Erstversorgung mit der Rettung in die Klinik Innsbruck gebracht.
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