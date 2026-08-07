Bäcker zu Steuersenkung: „Den Kunden ist das egal“

„Viel Aufwand für nichts“ – das ist das Fazit der Bäckerei-Betriebe nach einem Monat niedrigerer Mehrwertsteuer. Überprüfungen zeigen aber, dass die Steuersenkung wirkt und die Preise flächendeckend gesunken sind. Doch die Umstellung bereitete vielen kleinen Bäckern Probleme ...
Ein Kilo Hausbrot kostet bei einer großen Bäckereikette jetzt statt 4,50 Euro nur mehr 4,30 Euro. Die Semmel wurde um drei Cent billiger. Denn die Regierung hat per 1. Juli die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel gesenkt. Vor allem unter Bäckern sorgte die Umstellung aber für Kritik.
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