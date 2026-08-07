Bäcker zu Steuersenkung: „Den Kunden ist das egal“

Ein Kilo Hausbrot kostet bei einer großen Bäckereikette jetzt statt 4,50 Euro nur mehr 4,30 Euro. Die Semmel wurde um drei Cent billiger. Denn die Regierung hat per 1. Juli die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel gesenkt. Vor allem unter Bäckern sorgte die Umstellung aber für Kritik.