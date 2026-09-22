Versteckten sich: Diebes-Duo in Maisfeld verhaftet

Ein Anrainer rief die Polizei

Ein Anwohner wurde auf das verdächtige Verhalten aufmerksam und verständigte die Polizei. Als die beiden Männer mit dem Pkw den Tatort verließen, konnten sie von einer Polizeistreife wahrgenommen werden. Die beiden Männer flüchteten daraufhin mit dem Fahrzeug und weiter zu Fuß in ein angrenzendes Maisfeld. Das Maisfeld wurde von den eingesetzten Polizeikräften umstellt. Zur Unterstützung der Fahndungsmaßnahmen kamen neben mehreren Polizeistreifen auch ein Polizeihubschrauber und ein Diensthund zum Einsatz.