Versteckten sich: Diebes-Duo in Maisfeld verhaftet

Auf Einbrüche und Diebstähle im Grenzgebiet hatte sich ein Tschechen-Trio spezialisiert. Zwei der Täter konnten verhaftet werden. Sie hatten sich in einem Maisfeld in Reichenthal versteckt, gaben erst auf, als der Polizeihubschrauber über ihnen kreiste.
Drei tschechische Staatsangehörige stehen im Verdacht, seit Mai 2026 wiederholt von Tschechien nach Österreich eingereist zu sein, um im österreichischen Grenzgebiet Diebstähle und Einbruchsdiebstähle zu begehen. Bei den Beschuldigten handelt es sich um einen 28-Jährigen, einen 34-Jährigen und eine 26-jährige tschechische Staatsangehörige.
Beute wurde in Tschechien verscherbelt
Das Trio wird verdächtigt, vorwiegend mit einem Motorrad oder einem Auto nach Österreich eingereist zu sein und im Grenzgebiet verschiedene Diebstähle und Einbruchsdiebstähle begangen zu haben. Das erlangte Diebesgut sei anschließend in die mitgeführten Fahrzeuge verladen und nach Tschechien gebracht worden. Dort solle die Beute veräußert worden sein. Der durch die Taten entstandene Vermögensschaden liegt im niedrigen fünfstelligen Bereich.
Motorrad, Moped und Motocross gestohlen
Durch die intensiven Ermittlungen wurde ebenso bekannt, dass die Beschuldigten unter anderem ein Motorrad und ein Moped, sowie ein Motocross-Motorrad gestohlen haben sollen. Eines der gestohlenen Fahrzeuge wurde nach einem Diebstahl auf einem Feld in Reichenthal abgelegt. Am 23. Juli 2026 gegen 13 Uhr wollten der 34-Jährige und der 28-Jährige, das zuvor auf dem Feld abgestellte Motorrad abholen. Dazu fuhren sie mit einem Pkw samt Anhänger zum Abstellort.
Ein Anrainer rief die Polizei
Ein Anwohner wurde auf das verdächtige Verhalten aufmerksam und verständigte die Polizei. Als die beiden Männer mit dem Pkw den Tatort verließen, konnten sie von einer Polizeistreife wahrgenommen werden. Die beiden Männer flüchteten daraufhin mit dem Fahrzeug und weiter zu Fuß in ein angrenzendes Maisfeld. Das Maisfeld wurde von den eingesetzten Polizeikräften umstellt. Zur Unterstützung der Fahndungsmaßnahmen kamen neben mehreren Polizeistreifen auch ein Polizeihubschrauber und ein Diensthund zum Einsatz.
Ein Gauner trug eine Fußfessel
Nachdem der Polizeihubschrauber über dem Maisfeld eingesetzt worden war, stellten sich die beiden schließlich der Polizei. Der 34-Jährige und der 28-Jährige wurden daraufhin festgenommen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Linz in die Justizanstalt Linz eingeliefert. Der 28-Jährige trug zum Tatzeitpunkt eine elektronische Fußfessel der tschechischen Justiz.
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