Bei Forstarbeiten: 52-Jähriger von Baum getroffen

Montagmittag war der 52-Jährige aus Vorchdorf mit Arbeitskollegen mit Forstarbeiten in einem Wald in Ebensee beschäftigt. Er fällte einen Baum, wobei die Krone hängen blieb und der Stamm zurückschnellte. Der Arbeiter versuchte noch auszuweichen, rutschte jedoch am feuchten, steilen Waldboden aus und wurde vom Baumstamm getroffen.