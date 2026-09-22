Bei Forstarbeiten: 52-Jähriger von Baum getroffen

Schwer verletzt wurde am Montag ein 52-Jähriger aus Vorchdorf bei Forstarbeiten in Ebensee (Oberösterreich). Der Arbeiter wollte einem zurückschnellenden Baumstamm ausweichen, rutschte jedoch am feuchten Waldboden aus.
Montagmittag war der 52-Jährige aus Vorchdorf mit Arbeitskollegen mit Forstarbeiten in einem Wald in Ebensee beschäftigt. Er fällte einen Baum, wobei die Krone hängen blieb und der Stamm zurückschnellte. Der Arbeiter versuchte noch auszuweichen, rutschte jedoch am feuchten, steilen Waldboden aus und wurde vom Baumstamm getroffen.
Mit Heli ins Spital
Ein Arbeitskollege hörte seine Hilfeschreie, eilte dem 52-Jährigen zu Hilfe und setzte einen Notruf ab. Einsatzkräfte der Bergrettung und Alpinpolizei brachten den Verletzten zu einer nahegelegenen Waldlichtung, wo er vom Notarzthubschrauber mittels Tau aufgenommen wurde.
Der Arbeiter kam mit Verletzungen schweren Grades ins Klinikum Vöcklabruck.
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