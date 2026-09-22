Das Verschwinden der Arten und der Poesie

Denn Larcher beschäftigt sich mit den Auswirkungen digitaler Technologien auf unsere Wahrnehmung. Und die verändern alles. Das Kino „The End“ sieht zwar wie ein alter Kinosaal aus, doch es knattert und rattert, Vorhänge öffnen und schließen sich, VR-Brillen sorgen für digitale Halluzinationen. Alles wirkt gleichzeitig wie von gestern und von übermorgen.