Was die „Remigration“ in Spitälern bedeuten würde

Rechtsextreme haben den Kampfbegriff der Remigration salonfähig gemacht – doch was würde es konkret im Alltag bedeuten, wenn die „bösen“ Ausländer wegmüssten? Wir fragten bei der OÖ Gesundheitsholding nach, zu der neben dem Kepler Uniklinikum in Linz sechs Regionalkliniken an acht Standorten in Oberösterreich gehören.