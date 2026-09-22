Mehr Windräder: Rückenwind von den FPÖ-Wählern

Auch regional zeigt sich laut Umfrage eine breite Zustimmung. Für einen schnelleren Ausbau sprechen sich 85 Prozent der Befragten in Linz und Umgebung aus, im Mühl- und Traunviertel jeweils 77 Prozent, im Hausruckviertel 75 Prozent und im Innviertel 72 Prozent. Kaineder und Grünen-Klubchef Severin Mayr sehen darin einen Auftrag für ÖVP und FPÖ, geplante Ausschlusszonen zu streichen und Beschleunigungsgebiete umzusetzen. Ihr erklärtes Ziel: Bis 2035 sollen in Oberösterreich 200 neue Windräder entstehen.