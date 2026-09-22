Mordanklage nach tödlicher Messerattacke in Linz

Kokain und Alkohol

Der mutmaßliche Täter wurde kurz darauf festgenommen. Der Kroate soll am Tattag seiner Frau gegenüber angekündigt haben, dass er Amok laufen werde und einen Menschen töten möchte. Die Frau alarmierte daraufhin die Polizei, die eine Fahndung einleitete. Noch während der Suche nach dem 34-Jährigen langte aber schon ein Notruf ein, dass in der Linzer Innenstadt jemand niedergestochen worden sei.