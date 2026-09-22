Die Orgeln in unseren Kirchen im Trockenstress

Die extreme Trockenheit im heurigen Hitzesommer setzte auch unseren Kirchen zu. Vielen Orgeln tat das gar nicht gut: „Wir haben sicher 30 Einsätze gehabt“, sagt Christian Kögler, Orgelbauer in St. Florian, zur „Krone“. Und wie gut hat die neue Orgel im Wiener Stephansdom den Sommer überstanden?