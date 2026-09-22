Die Orgeln in unseren Kirchen im Trockenstress

Die extreme Trockenheit im heurigen Hitzesommer setzte auch unseren Kirchen zu. Vielen Orgeln tat das gar nicht gut: „Wir haben sicher 30 Einsätze gehabt“, sagt Christian Kögler, Orgelbauer in St. Florian, zur „Krone“. Und wie gut hat die neue Orgel im Wiener Stephansdom den Sommer überstanden?
„So etwas hatten wir noch nie“, sagt Christian Kögler, Orgelbauer in St. Florian, Oberösterreich. Seine Instrumente sind weltweit gefragt. Viele baut und betreut er jedoch in Österreich.
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