Impfmüdigkeit traf heuer auf starkes Zeckenjahr

Corona und Influenza

Die Zeckenimpfung kann jederzeit nachgeholt werden, bei der Corona-Impfung starten jetzt die Auffrischungen. Im Vorjahr wurden in Oberösterreich 49.000 Dosen verabreicht, im Jahr 2024 waren es noch knapp 90.000. Besser angenommen wird dagegen die Grippe-Impfung, zu der im Oktober oder November geraten wird. Hier ließen sich im Jahr 2024 „nur“ 109.600 Oberösterreicher immunisieren, heuer waren im Frühjahr etwa 160.000 immunisiert. Damit liegt die Durchimpfungsrate bei knapp über zehn Prozent. Am häufigsten holen sich Oberösterreicher über 60 Jahre die Grippeimpfung, die seit zwei Jahren gratis ist.