Asyl-Grundversorgung: OÖ verschärft Regeln massiv

Vermieter von Unterkünften können befragt werden

Auch die Kontrollmöglichkeiten werden ausgebaut. Bezieher müssen relevante Dokumente vorlegen und Änderungen ihrer Lebensumstände unverzüglich melden – etwa einen Job, eine Erbschaft oder Schenkung. Quartierbetreiber sollen auf Anfrage unter anderem Auskunft über die Anwesenheit von Bewohnern und Hinweise auf vorhandenes Vermögen geben. Bei privater Unterbringung können Vermieter etwa zur tatsächlichen Miethöhe oder dazu befragt werden, ob der Betroffene tatsächlich dort wohnt.