Jetzt ist Legionellen-Ausbruch ein Fall für Justiz

„Gegen unbekannt“

Als eine mögliche Quelle steht eine Kühlanlage der Linz AG im Fokus. Dort wurde derselbe Bakterienstamm nachgewiesen wie bei einem der Erkrankten, zudem würden die räumliche und zeitliche Verteilung der Fälle und vorläufige Analysen der Luftströmungsverhältnisse darauf hindeuten, so die Gesundheitsbehörden. Die betroffene Anlage wurde mittlerweile gereinigt, desinfiziert und auf Trockenbetrieb umgestellt, damit könne es laut Unternehmen zu keiner Legionellenbildung mehr kommen.