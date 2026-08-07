Was tun gegen die schlechte Stimmung im Land?

Der Kabarettist, Autor und Menschenkenner Stefan Vögel beantwortet Fragen, die sich andere erst gar nicht zu stellen wagen. Heute geht es um ein Thema, das wohl viele beschäftigt, nämlich die miese Stimmung im Land. Lesen Sie den Text, dann geht es Ihnen besser!
Geht es Ihnen auch so? Seit Covid ist auf der Welt gefühlt der Hund drin. Als wäre die Menschheit von ihrer gewohnten Fahrbahn abgekommen, weit über den Straßenrand hinausgefahren, und hätte seither nicht mehr zurückgefunden in die gemütliche Fahrspur. Stattdessen brettern wir seit mehreren Jahren über bucklige Wiesen, die rettende Fahrbahn immer seitlich im Augenwinkel, sie aber nie erreichend, sondern uns ihr immer wieder annähernd und wieder von ihr entfernend – quer durch Energiekrisen, Wirtschaftskrisen, Klimakrisen, Migrationskrisen, Demokratiekrisen, Teuerungskrisen, Kriege, bis hin zu FIFA-Chefs, die den Fußball verkaufen wollen, und Senderchefs, die Dickpics versenden. Ja, die Welt scheint auf einen Irrweg geraten zu sein, der inzwischen sehr lang geworden ist, weshalb uns die ungewollte Reise nicht nur auf die Nerven, sondern auch an die Nieren geht.
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